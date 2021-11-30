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Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu’nun ölümüne ilişkin davada karar

Çekmeköy’de metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve 1 kişinin ölümüne ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, tutuklu sanık Mustafa Öztürk’ü 2 kez müebbet ve 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Asayiş 30.11.2021, 18:35
Metafizik Uzmanı Salih Memişoğlu’nun ölümüne ilişkin davada karar

Çekmeköy’de metafizik uzmanı Salih Memişoğlu ve 1 kişinin ölümüne ilişkin dava karara bağlandı. Mahkeme, tutuklu sanık Mustafa Öztürk’ü 2 kez müebbet ve 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Çekmeköy’de 9 Mart 2021 tarihinde bir hayvanat bahçesinde metafizik uzmanı Salih Memişoğlu’nun aralarında bulunduğu 2 kişinin ölümüne ilişkin 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Anadolu 8. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Mustafa Öztürk cezaevinden getirilirken, tutuksuz 4 sanık, müştekiler ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

“İsteyerek öldürmedim”

Duruşmada son savunması sorulan sanık Mustafa Öztürk, kaldırıldığını öne sürerek, “Ben bilerek, isteyerek adam öldürmedim. İsteyerek silah kullanmadım. Olay gerçekleşirken bilerek Salih hocaya ateş etmedim. Çok üzgünüm. Mağdurum, beraatimi istiyorum” dedi. Diğer sanıklar da son sözlerinde beraatini istedi.

2 kez müebbet hapis

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Mustafa Öztürk’ün Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin’e karşı “kasten öldürme” suçunu işlediğini belirterek indirim uygulamadı. Sanık Öztürk, 2 kez müebbet hapse çarptırıldı. Mahkeme, sanık Mustafa Öztürk’ü 3 kişiye yönelik eylemlerinden dolayı ise, “kasten öldürmeye teşebbüs” ve “silahla tehdit” suçlarından toplamda 21 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, “suçluyu kayırma” suçunu işledikleri gerekçesiyle sanık Satılmış Güneş’i 6 ay 20 gün, sanık Mehmet Güneş’i ise 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Sanıklar Ensar Öztürk, Bayram Öztürk’ün “kasten öldürme” suçundan ayrı ayrı beraatlerine karar verildi.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mustafa Öztürk’ün Çekmeköy’de bulunan Park Of İstanbul Doğa ve Yaşam Alanı’na geldiği, aralarında ticari ilişkiden dolayı anlaşmazlık bulunan Salih Memişoğlu ve Ömer Faruk Zengin’i silahla öldürdüğü belirtildi. İddianamede, Mustafa Öztürk’ün Salih Memişoğlu’na yönelik eyleminden dolayı ‘tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi, Ömer Faruk Zengin’e yönelik eyleminden dolayı “kasten öldürme” suçundan da müebbet hapsi istendi. Öztürk’ün 4 kişiye karşı işlediği “Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan cezalandırılması talep edildi.

Mustafa Öztürk’ün çocukları Ensar Öztürk ve Bayram Öztürk’ün de cinayet eylemine iştirak ettiği gerekçesiyle “tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsinin istendiği iddianamede, Mustafa Öztürk’e yardım ettiği öne sürülen Mehmet Güneş ve Satılmış Güneş’in ise “tasarlayarak öldürme suçuna yardım etme” suçundan ayrı ayrı 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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