Mesudiye Belediye Başkanı kaza geçirdi
MESUDİYE BELEDİYE BAŞKANI İSA GÜL SİVAS’TA TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ, GÜL’ÜN SAĞLIK DURUMUNUN İYİ OLDUĞU ÖĞRENİLDİ
Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül Sivas’ta trafik kazası geçirdi, Gül’ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgilere göre kaza, Şarkışla ilçesi girişinde meydana geldi. Kayseri istikametinden gelen S.D idaresindeki 34 BJC 425 plakalı otomobil, ilçe girişi dört yol ağzına geldiği sırada Ş.E. idaresindeki 06 UBE 92 plakalı otomobil ile henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Başkan Gül’ün içinde bulunduğu araç ters döndü. Kazada sürücüler ile otomobil içerisinde bulunan Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Şarkışla itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Şarkışla ilçe hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
|İmsak
|05:12
|Güneş
|06:39
|Öğle
|13:04
|İkindi
|16:33
|Akşam
|19:19
|Yatsı
|20:40
|Takımlar
|O
|P
|1. Göztepe
|1
|3
|2. Karagümrük
|1
|3
|3. Beşiktaş
|1
|3
|4. Galatasaray
|1
|3
|5. Alanyaspor
|1
|3
|6. Antalyaspor
|1
|3
|7. Hatayspor
|1
|3
|8. Erzurumspor
|1
|3
|9. Fenerbahçe
|1
|3
|10. Kayserispor
|1
|3
|11. Konyaspor
|0
|0
|12. Ankaragücü
|1
|0
|13. Çaykur Rizespor
|1
|0
|14. Kasımpaşa
|1
|0
|15. Gaziantep FK
|1
|0
|16. Trabzonspor
|1
|0
|17. Gençlerbirliği
|1
|0
|18. Başakşehir
|1
|0
|19. Sivasspor
|1
|0
|20. Malatyaspor
|1
|0
|21. Denizlispor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|1
|3
|2. Balıkesirspor
|1
|3
|3. Altınordu
|1
|3
|4. Ümraniye
|1
|3
|5. Adanaspor
|1
|3
|6. Ankara Keçiörengücü
|1
|3
|7. Ankaraspor
|1
|3
|8. Akhisar Bld.Spor
|1
|1
|9. Altay
|1
|1
|10. Samsunspor
|1
|1
|11. Tuzlaspor
|1
|1
|12. Bandırmaspor
|1
|0
|13. Boluspor
|1
|0
|14. Eskişehirspor
|1
|0
|15. İstanbulspor
|1
|0
|16. Bursaspor
|1
|0
|17. Giresunspor
|1
|0
|18. Menemen Belediyespor
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|1
|3
|2. Leicester City
|1
|3
|3. Newcastle
|1
|3
|4. Wolverhampton
|1
|3
|5. Liverpool
|1
|3
|6. Crystal Palace
|1
|3
|7. Everton
|1
|3
|8. Aston Villa
|0
|0
|9. Brighton
|0
|0
|10. Burnley
|0
|0
|11. Chelsea
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Leeds United
|1
|0
|15. Southampton
|1
|0
|16. Tottenham
|1
|0
|17. Sheffield United
|1
|0
|18. West Ham
|1
|0
|19. Fulham
|1
|0
|20. West Bromwich
|1
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Valencia
|1
|3
|2. Granada
|1
|3
|3. Osasuna
|1
|3
|4. Real Betis
|1
|3
|5. Huesca
|1
|1
|6. Real Sociedad
|1
|1
|7. Real Valladolid
|1
|1
|8. Villarreal
|1
|1
|9. Celta de Vigo
|1
|1
|10. Eibar
|1
|1
|11. Atletico Madrid
|0
|0
|12. Barcelona
|0
|0
|13. Elche
|0
|0
|14. Getafe
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Sevilla
|0
|0
|17. Deportivo Alaves
|1
|0
|18. Levante
|1
|0
|19. Athletic Bilbao
|1
|0
|20. Cádiz
|1
|0