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Meşrubat yüklü kamyonetin devrilme anı kamerada

Bartın’dan Ankara istikametine seyir halinde olan meşrubat yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 05.10.2021, 15:21
Meşrubat yüklü kamyonetin devrilme anı kamerada

Bartın’dan Ankara istikametine seyir halinde olan meşrubat yüklü kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Metin Boz (51) yönetimindeki 34 BA 0293 plakalı meşrubat yüklü kamyon Bartın Ankara karayolunun Esenyurt mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Devrilen kamyonetin sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kaza sonrasında bölgeye Jandarma ve Polis ekipleri sevk edildi. Kazanın gerçekleştiği bölgede ulaşım kontrollü olarak sağlanırken yol kenarına devrilen kamyonetin kaldırılması için çalışma başlatıldı. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Aynı güzergah üzerinde önceki gün yaşanan kazada MHP kafilesini taşıyan midibüs devrilmiş kazada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 19 kişi de yaralanmıştı.

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