Meslekten ihraç edilen eski öğretmen yakalandı

Şanlıurfa’da FETÖ üyesi olmaktan aranan ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski öğretmen, jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle aranan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen H.Y. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda firari şahsın Karaköprü ilçesi kırsalındaki bir evde olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, jandarma karakoluna götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.