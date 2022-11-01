Meslektaşını öldüren doktorun yargılanmasına devam edildi

Mersin’de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılan doktorun, yargılanmasına devam edildi.

Mersin 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, sanık Hasan Ç. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, öldürülen doktor Ahmet Dikmen’in ağabeyi Durmuş ve kardeşi Adnan Dikmen ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Duruşmada konuşan sanık Hasan Ç., daha önceki beyanlarını tekrarladığını belirterek, "Olayın nasıl olduğunu anlamış değilim. Her gün rüya görüyorum. Sanki rüya alemindeyim" diye konuştu.

Öldürülen doktor Ahmet Dikmen’in ağabeyi Durmuş ve kardeşi Adnan Dikmen de şikayetlerinin devam ettiğini kaydederek, sanığın üst seviyeden cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatları da Hasan Ç.’nin kendisini kurtarmaya yönelik beyanlarda bulunduğunu savunarak, sanığın cinayeti bilinçli ve tasarlayarak gerçekleştirdiğini söylediler.

Sanık avukatı ise müvekkilinin sağlığının cezaevinden olumsuz etkilendiğini ve hastanede tedavi altına alınması gerektiğini iddia ederek, Hasan Ç.’nin adli tıp raporu gelene kadar hastaneye sevk edilmesini talep etti.

Mahkeme savcısı da sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olayın geçmişi

Mersin’in merkez Mezitli ilçesinde Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezinde görevli doktor Hasan Ç., meslektaşı Ahmet Dikmen’i av tüfeğiyle öldürmüştü. Olaydan sonra otomobiliyle kaçarken polis ekiplerince yakalanan zanlı tutuklanmıştı. Sanık hakkında "tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebiyle dava açılmıştı.