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Mesih olduğunu iddia eden tarikat lideri operasyonla yakalandı

Rusya'da kendini "Mesih" ilan ederek Hz. İsa olduğunu iddia eden "Sergei Torop" adlı bir tarikat lideri Sibirya'da düzenlenen büyük operasyonla derdest edildi.

Asayiş 24.09.2020, 12:15
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Mesih olduğunu iddia eden tarikat lideri operasyonla yakalandı

Rusya'da kendisini Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeniden vücut bulmuş hali olduğunu iddia ederek "Mesih" olduğunu söyleyen ve "Tanrı benim üzerimden konuşuyor" diyen Sergei Torop isimli tarikat lideri, Sibirya'da özel güçlerin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Rus yetkililer, 30 yıldır faaliyet gösteren sahte Mesih'in müritleri arasında Vissarion adıyla bilinen 59 yaşındaki polis memurunun da bulunduğu ve bu kişi hakkında yasa dışı dini bir örgüt kurmak suçundan dava açılacağını açıkladı. Öte yandan sapkın tarikatın mensuplarından zorla para topladığı ve bu kişilere duygusal şiddet uyguladığı da kaydedildi.

Rus Ortodoks Kilisesi daha önceden sapkın tarikat lideri hakkında rahatsızlığını belirtmiş ancak hukuki bir işlem uygulanmamıştı. Rusya'nın sapkın tarikat için neden şimdi harekete geçtiği henüz bilinmiyor.

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