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Meşhur köfteciler güne şokla uyandı

Sivas’ta 4 farklı köfteciye giren kimliği belirsiz şahıs dükkanlardan sadaka kutuları, laptop, para gibi çeşitli eşyaları alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Asayiş 01.09.2021, 11:30
Meşhur köfteciler güne şokla uyandı

Sivas’ta 4 farklı köfteciye giren kimliği belirsiz şahıs dükkanlardan sadaka kutuları, laptop, para gibi çeşitli eşyaları alarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Gültepe Mahallesi Toptancılar sitesinde bulunan 4 farklı Meşhur Sivas köftecisinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, Sivas’ın meşhur köftecilerine girdi. İş yerlerine giren şüpheli şahıs dükkanlardan sadaka kutuları, laptop, çek defteri, telefon, monitör gibi değerli eşyaları ve bir miktar parayı alarak kayıplara karıştı. Sabah iş yerlerini açan 4 esnaf birbirlerinden habersiz dükkanlarında hırsızlık olduğunu anlayınca büyük şok yaşadı. Esnaflar daha sonra polis ekiplere haber verdi. Ekipler olay yerine gelerek inceleme yaptı. Hırsızlık yapan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Şahsın hırsızlık yaptığı anlar ise iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

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