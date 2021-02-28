banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Devlet adamı böyle olur, 2500 yetim çocuğu sevindirdi
Devlet adamı böyle olur, 2500 yetim çocuğu sevindirdi
İstanbul Boğazı donacak iddialarına Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan yeni yorum
İstanbul Boğazı donacak iddialarına Prof. Dr. Levent Kurnaz'dan yeni yorum
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar!
Suudi Arabistan'dan hesap soracak!
Suudi Arabistan'dan hesap soracak!

Meşhur kebapçıdan böyle çalmışlar

Bursa Kebabı denince ilk akla gelen İskender Kebap’ın sahibi Yavuz İskenderoğlu, firmasında çalışanların kasadan parayı ceplerine indirme anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 28.02.2021, 17:45
5

Bursa Kebabı denince ilk akla gelen İskender Kebap'ın sahibi Yavuz İskenderoğlu, firmasında çalışan 12 kişilik grubun kendi aralarında oluşturdukları organizasyonla şirketi milyonlarca lira zarara uğrattıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddia edilen nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili başlatılan soruşturma sonrası çok sayıda çalışan gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme yapan bilirkişinin raporunda firma içerisinde çalışan şef garsonlar, komiler, kasa görevlileri, ocak görevlileri ve muhasebe görevlilerinin içerisinde bulunduğu 12 kişilik oluşumun açılan adisyonları iptal gösterip, birden fazla masaya tek adisyon açıp, ocaktan çıkan binlerce kebaba adisyon dahi açmadan satış yaparak son 5 yılda firmayı 6 milyon lira zarara uğrattıkları belirlendi.

Çalışanların firmada kullanılan bilgisayara ek program kurup masalara adisyon açılmış gibi gösterdikleri elde ettikleri kazancı kasaya göndermeyip gün sonunda aralarında pay ettikleri belirlendi. Raporda bazı garsonların peşin aldıkları ödemeleri de kasaya getirmek yerine ceplerine atarken güvenlik kameraları tarafından görüntülendiklerinden bahsedildi. Bazı çalışanların kısa süreli aralıklarla Paris ve Roma gibi yerlerde birer haftalık tatil yaptıkları geceliği 5 bin liraya varan otellerde konaklama yaptıkları tespit edildi. Şirket içerisinde organize çalıştığı iddia edilen oluşumun Whatsapp yazışmalarını da çözen bilişim polisleri şahısların İskender Konsey ismiyle kurdukları grupta para paylaşımı yüzünden yaptıkları tartışmalarını ortaya çıkardı.

"İşçi değil evlat olarak gördüm, hiç bir işçimin hakkı bende kalmadı"

15 yaşında ustalık peştamalını takarak fiilen ve resmen işinin başına geçen ve o günden beri İskender markasını Türkiye ve dünyaya tanıtmayı hayat mücadelesi haline getiren Yavuz İskenderoğlu, kendisinde büyük bir hayâl kırıklığına sebep olan olay sonrası eşi ile birlikte Bodrum'a gitti. Bir süredir Bodrum'da kalan Yavuz İskenderoğlu, yanında büyüyen kimisini evlendirip asker ettiği, personelinin yaptığı yolsuzluk olayını yıllar sonra anlatırken gözyaşlarına boğuldu.

İş hayatının her döneminde çalışanlarını işçi değil evlat olarak gördüğünü belirten Yavuz İskenderoğlu, "Onlar ya da değil, her kimse geriye dönük düşündüğümde, 15 yaşında ustabaşı olduğum dönemden bu günkü 71 yaşıma geldiğim döneme kadar hiç bir işçinin bende hakkı hukuku kalmamıştır" dedi. Olayın ucuz bir hırsızlık olmadığını bilişim suçu da işlenerek organize olarak yapılan nitelikli bir dolandırıcılık olduğunu ifade eden İskenderoğlu, komiden şef garsona, ocakçısına kadar kendi aralarındaki yazışmalar ortaya çıkmış, günlük 10 bin liralara varan rakamları kendi aralarında paylaşmışlar, bunlar kamera kayıtlarıyla da ispatlı. Adli süreç devam ediyor. Umarım en ağır cezayı alırlar" dedi.

Olayla ilgili sorularla muhatap olmak istemediği için Bodrum'a geldiğini ifade eden Bursalı işadamı, Bursayı çok özlediğini belirtirken gözyaşlarına boğuldu. İskenderoğlu, "Ben Bursa markasıyım, Bursa'da doğup büyüdüm, Bursa'da ölmek istiyorum. Buralar bana yetmiyor" diye konuştu.

5 yılda 17 bin hesap, 80 bin tabak kebap iptali yapmışlar

Bursa'nın ünlü markası İskender Kebap'ı derinden sarsan dolandırıcılık olayı 4. kuşak olan Yavuz İskenderoğlu'nun oğulları Oğuzhan ve İskender Kayhan İskenderoğlu'nun yönetimi devralmasıyla ortaya çıktı.
Pandemi döneminde hesap kitap işlerine ağırlık veren iki kardeş, kasa raporlarını ve adisyonları incelediklerinde yapılan yolsuzluğun farkına varıp gerekli mercilere şikâyette bulundu. Babalarının verdiği öğütleri dinleyip muhasebenin verdiği raporlarla değil hesabı kitabı kendileri yapmak için kolları sıvadıklarını ve olayın içine girdikleri ilk günde adisyon iptallerinin dikkatlerini çektiğini ve bu yönde araştırma başlattıklarını belirten Oğuzhan İskenderoğlu, başta konduramadıklarını ancak daha sonra ocaktan çıkan kebap sayısıyla adisyonlardaki kebap sayısını karşılaştırınca acı gerçeklerle karşılaştıklarını söyledi. Oğuzhan İskenderoğlu,"Aşağı yukarı kazandığımız kadarını da çaldırıyormuşuz. Bilirkişinin geriye dönük 5 yılda yaptığı incelemede yaklaşık 6 milyon liralık zarara uğramışlıktan bahsediliyor. 5 yılda 17 bin hesap yani 80 bin tabak kebap iptal olmuş. Ancak hiç yazılmayan adisyona düşmeden alınan paralarda var. Aynı masaya açılan tek adisyonla 3-4 kez yemek yenmiş ama tek adisyonun parası kasaya gelmiş. Bunları itiraf edenler var Whatsapp'ta İskender Konsey isminde grup oluşturmuşlar burada günlük elde ettikleri kazançları ve nasıl paylaşacaklarını yazmışlar. Bunların hepsi ortaya çıktı.12 yıldır devam eden bir yolsuzluk çetesi bu. Bizim tahminimiz 6 milyonun çok daha üzerinde bir rakam" diye konuştu.

Hayâlet masalara servis

Toplantı masasında oturduğu sırada salonda hesap alan bir garsonun adisyon yerine elindeki kağıda yazdığı fiyat pusulasıyla para aldığını fark edip aslında olayların fitilini ateşleyen İskender Kayhan İskerderoğlu ise, 12 kişilik çetenin şirketin kasa işletim sistemine ek olarak korsan program kurup illegal yolla toplanan parayı gün sonunda kendi aralarında pay ettiklerini söyledi. Kayhan İskenderoğlu, "Hayâlet masa denilen bir sistem kurmuşlar, hiç bir şekilde fiş biriminden çıkmıyor. Mevcut sistemin dışında kurulan sistemle siparişler alınıyor, siparişler masada sanki müşteri varmış gibi gözüküyor, ancak müşteri kalktığında iptale alındığında ne bizim kasamızın gerçek ekranına düşüyor, ne de muhasebenin ara sistemine düşüyor. Tamamen masa ortadan kayboluyor. Kasanın içerisinden müdahale edip sistemi iptal yetkilerini tüm garsonların yapabileceği hale getirip güvenlik seviyeleri ile oynadıkları bir sistem haline dönüştürmüşler diye konuştu.
F.A., İ.Y., M.K., E.Ç., E.Ç., G.G., İ.Y., K.K., M.E.Ç., M.K., O.K., Ö.G. isimli 12 kişinin halen tutuksuz olarak yargılandığı nitelikli dolandırıcılık olayı ile ilgili ilk duruşmanın 3 Mart tarihinde Bursa Adliyesi'nde yapılacağı belirtildi.

Yorumlar (0)
banner422
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 57
2. Beşiktaş 25 54
3. Fenerbahçe 25 51
4. Trabzonspor 25 48
5. Hatayspor 26 45
6. Alanyaspor 26 42
7. Gaziantep FK 26 40
8. Karagümrük 26 40
9. Göztepe 26 35
10. Antalyaspor 26 34
11. Sivasspor 25 32
12. Konyaspor 25 31
13. Malatyaspor 26 31
14. Kasımpaşa 26 29
15. Rizespor 26 28
16. Kayserispor 25 25
17. Başakşehir 26 25
18. Erzurumspor 26 25
19. Denizlispor 26 21
20. Gençlerbirliği 25 21
21. Ankaragücü 25 20
Takımlar O P
1. Giresunspor 23 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 24 46
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Ankara Keçiörengücü 24 39
7. Altay 23 38
8. Tuzlaspor 23 38
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 23 26
13. Menemenspor 23 26
14. Balıkesirspor 23 24
15. Boluspor 23 23
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 23 14
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 26 62
2. M. United 25 49
3. Leicester City 26 49
4. West Ham 26 45
5. Chelsea 25 43
6. Liverpool 25 40
7. Everton 24 40
8. Tottenham 25 39
9. Aston Villa 24 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 26 34
13. Crystal Palace 26 33
14. Southampton 25 30
15. Burnley 26 28
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 26 23
19. West Bromwich 26 17
20. Sheffield United 25 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 23 55
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 24 52
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 24 41
6. Villarreal 24 37
7. Real Betis 24 36
8. Levante 25 32
9. Athletic Bilbao 24 30
10. Celta de Vigo 25 30
11. Granada 24 30
12. Osasuna 25 28
13. Getafe 25 27
14. Valencia 25 27
15. Cádiz 24 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 23 21
20. Huesca 25 20