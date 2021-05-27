banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Sedat Peker savcılığa, 'Hakkımda kırmızı bülten var mı?' diye sormuş!
Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?
Açlık ve yoksulluk sınırı ne kadar?
Engellilerin aşılanması başlıyor
Engellilerin aşılanması başlıyor
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı
Bahar Candan, sadece Sedat Peker'i takibe aldı

Mescid-i Aksa’ya 120 Yahudi yerleşimciden baskın

Kudüs’te 120 Yahudi yerleşimci İsrail güçlerin koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın gerçekleştirdi.

Asayiş 27.05.2021, 15:53
Mescid-i Aksa’ya 120 Yahudi yerleşimciden baskın

Kudüs’te 120 Yahudi yerleşimci İsrail güçlerin koruması altında Mescid-i Aksa’ya baskın gerçekleştirdi.

Kudüs’un Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’ya 120 İsrailli yerleşimci İsrail güçlerin eşliğiyle baskın düzenledi. Mescid-i Aksa’nın El-Meğaribe (Fas) Kapısı’ndan giren İsrailler Mescid-i Aksa’nın avlularında dolaştı.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi tarafından yapılan açıklamada, “120 İsrail yerleşimci sabah saatlerinde Mescid-i Aksa’ya baskın düzenledi. İsrailliler, kışkırtıcı davranışlarda bulundu” denildi.
Yorumlar (0)
19°
hafif yağmur