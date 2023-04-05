Mescid-i Aksa baskınında 450 Filistinli gözaltına aldı

İsrail polisi, Mescid-i Aksa’ya düzenlediği baskında 450 Filistinliyi gözaltına aldı.

İslam aleminin kutsal ayı Ramazan’da işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’ya teravih namazından sonra İsrail güçleri tarafından düzenlenen baskında 450 Filistinlinin gözaltına alındığı açıklandı. Avukat Khaled Zabarqa yaptığı açıklamada, gözaltına alınana Filistinlilerin çoğunun öğleden sonra serbest bırakıldığını belirterek, çoğu işgal altındaki Batı Şeria’dan olmak üzere yaklaşık 50 Filistinlinin hala tutuklu olduğunu ve Cuma günü Ofer Askeri Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacaklarını ifade etti.

Mescid-i Aksa baskını

Fanatik Yahudilerin Pesah Bayramı nedeniyle baskın düzenleme ve kurban kesme çağrılarının ardından teravih namazı sonrası Filistinliler, Mescid-i Aksa’nın içindeki Kıble Mescidi’ne sığınmıştı. Filistinliler İsrail polisinin içeri girmesini engellemek için Kıble Mescidi’nin kapılarını kapatmış, mescidin etrafını ablukaya alan İsrail polisi ise Filistinlileri dışarı çıkarmak için camları kırıp içeriye göz yaşartıcı gaz bombası atmıştı. Ortalığı savaş alanına çeviren İsrail polisi, Filistinli gruba ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve kauçuk kaplı mermilerle müdahalede bulunmuş, bazılarını ise copla darp etmişti.

İsrail polisi ayrıca, Mescid-i Aksa’ya sabah namazından sonra ikinci kez baskın düzenlemişti. Namazın ardından İsrail karşıtı slogan atan Filistinli gruba müdahale eden İsrail polisi, bir kez daha kauçuk kaplı mermi ve ses bombası kullanmıştı.