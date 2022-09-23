Meşaleli drift terörü kamerada

Konya’da sokak arasında meşale yakarak araçla çevresinde drift atan 2 sürücü ile farklı bir sokakta drift atarak mahalle bekçilerinden kaçan sürücü yakalandı. 3 sürücüye 27 bin 375 lira para cezası uygulanırken, sürücü belgelerine 2 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, “Huzurlu ve Güvenli Trafik” ilkesi doğrultusunda vatandaşların canını hiçe sayarak drift yapan 2 şahsın drift görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine polis ekipleri şahısları yakalamak için çalışma başlattı. İncelenen görüntülerde bir aracın sokak ortasında drift attığı sırada mahalle bekçilerini fark etmesi üzerine sürücü sokaktan kaçtığı ve diğer 2 aracın meşale yakan 1 kişinin etrafında drift attığı görülüyor. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şahısların drift yaptığı güzergahtaki EDS kameralarını izlemesi üzeri araçların plakalarını ve araç sürücüleri E.C., F.G. ve M.G’yi tespit ederek yakaladı.

27 bin 375 lira ceza

Drift yapan 3 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu’nun 67/1D (herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi - maddesinden 9 bin 125’er lira toplamda 27 bin 375 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine 2 ay süreyle el konularak araçları 60 gün trafikten men edilen 3 trafik magandası "Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokma Suçundan" Polis Merkez Amirliğine sevk edilerek haklarında adli işlem başlatıldı.