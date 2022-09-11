Mesai arkadaşını öldüren zanlı tutuklandı

Konya’da servis aracı olarak kullandıkları kamyonette seyir halinde oldukları sırada abisine küfür ettiği gerekçesiyle mesai arkadaşını tabancayla vurarak öldüren zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz Cuma günü saat 01.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Emir Sultan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tamer E., aynı iş yerinde çalışan mesai arkadaşı Abdullah Ersen ile servis olarak kullanılan 35 RN 516 plakalı kamyonette ağabeyi Eğemen E.’ye küfür ettiği gerekçesiyle tartıştı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Tamer E., yanında bulundurduğu tabancayla 29 yaşındaki Abdullah Ersen’e 4 el ateş ederek araçtan ayrıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Abdullah Ersen sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Abdullah Ersen, yapılan tüm müdahalelere rağmen Abdullah Ersen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olaydan kısa süre sonra Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan şüpheli Tamer E’nin daha önceden hırsızlık, yaralama gibi 18 adet suç kaydının olduğu belirlendi.

Cinayet Büro Amirliğindeki işlemlerinin ardından zanlı Tamer E., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.