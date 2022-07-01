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Merzifon’da üç fabrikada yemekten zehirlenen 180 işçi hastanelik oldu

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan üç fabrikada yedikleri yemekten bir süre sonra rahatsızlanan 180 işçi hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 01.07.2022, 13:32
Merzifon’da üç fabrikada yemekten zehirlenen 180 işçi hastanelik oldu

Amasya’nın Merzifon ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) bulunan üç fabrikada yedikleri yemekten bir süre sonra rahatsızlanan 180 işçi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon OSB’de 3 fabrikada çalışan işçiler yedikleri öğlen yemeğinin ardından karın ağrısı çekmeye başladı. Şikayetlerin artması üzerine işçiler hastaneye kaldırıldı. İşçilerin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

Zehirlenme olayı sonrası İl Sağlık Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldığı bildirildi.

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