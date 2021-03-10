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Mervenur Polat cinayetinde 5 tutuklama

Antalya’da 4 aydır kayıp olarak aranan ve bir evin çatısında ölü bulunan Mervenur Polat cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş 10.03.2021, 20:04
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Mervenur Polat cinayetinde 5 tutuklama

Antalya’da 4 aydır kayıp olarak aranan ve bir evin çatısında ölü bulunan Mervenur Polat cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 7 zanlıdan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde 19 Ekim tarihinden bu yana kayıp olan 20 yaşındaki Acil Tıp Teknisyeni Mervenur Polat’ın cansız bedeni, Güllük Caddesi’ndeki 7 katlı bir apartmanın çatısındaki asansör dairesinde bulundu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mervenur Polat’ın birlikte en son görüldüğü kişi Cüneyt A.’yı gözaltına aldı. Genç kadının ölümüyle ilgili uyuşturucu madde kullanımı ve cinayet iddiaları bulunurken, olayın aydınlatılmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Ekipler olaya ilişkin, kasten öldürme olayına karıştığı değerlendirilen Cüneyt A., F.T., İ.H.Ş., A.K. ve S.G. isimli şüphelileri Antalya’da, G.H. isimli şahsı da İstanbul’da yakalayarak gözaltına aldı.

Teşhis edilmesi için anneden DNA örneği alındı

Tanınmaz halde bulunan Mervenur Polat’ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Ölüm haberini duyan Kenan Polat ve bir yakını morga gelerek cenazenin teşhisini gerçekleştirdi. Kesin teşhis için ise Polat’ın annesi Güler Polat’tan DNA örneği alındı. Oldukça üzgün olduğu gözlenen ağabey, genç yaşta hayatını kaybeden kardeşine son görevini yerine getirdi.

Canlı yayında cesedin yerini söylemişti

Mervenur Polat’ı arayan ablaları, Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı’nın programına konuk olmuştu. Genç kızın o gün gittiği evin sahibi ve bir numaralı şüpheli Cüneyt A., Müge Anlı’yı arayarak, “O gece ben uyudum. Sabah uyandığımda Mervenur ölmüştü. Onu naylona sarıp tuttuğum kuryeye verdim. Babamın evine gönderdim. Orada çatı katında sakladım” dedi. Cinayet işlediğini kabul etmeyen Cüneyt A., Antalya Emniyeti tarafından yakalandı.

7 şüpheli adliyede

Soruşturmayı genişleten ekiplerin, bir kadın şüpheliyi gözaltına almasıyla cinayet şüpheli sayısı 7’ye yükseldi. Emniyette işlemleri tamamlanan Cüneyt A. (43), F.T. (20)., İ. H. Ş. (23), A.K. (42), S.G.(27), G. H. (32) ve Z.U. isimli kadın şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, adliyeye sevk edileceği sırada üzerlerinde çelik yelek giydirildiği görüldü.

5 kişi tutuklandı

Şüphelilerden Z.U. isimli kadın şüpheli, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, öldürme ve yardım etme suçundan diğer 6 şüpheli tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine sevk edildi. Yargılama sonunda cinayet zanlısı Cüneyt A., eziyet ederek canavarca hisle insan öldürme, nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu madde kullanımı temin suçundan, G.H. suç delillerin yok etmek, İ.H.Ş. suçu saklamak, suç delillerini yok etmek, A.K. uyuşturucu madde sağlama, suç delillerin gizlemek, F.T. suç delilerini gizlemek suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanma kararının ardından G.H. ile Cüneyt A. arasında tartışma çıktı. Polisler iki zanlıyı bir birinden uzaklaştırdı.

Kurye serbest bırakıldı

Saat 19.00’a kadar süren yargılamada cesedi motosikletle taşıdığı iddia edilen kurye S.G. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
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