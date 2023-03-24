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Merter Topkapı istikametinde seyir halinde olan bir araç alevlere teslim oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, araç trafiği ise Bahçelievler’e kadar uzadı.
Merter Topkapı istikametinde seyir halinde olan bir araç alevlere teslim oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, araç trafiği ise Bahçelievler’e kadar uzadı.
Asayiş 24.03.2023, 15:16
Merter Topkapı istikametinde seyir halinde olan bir araç alevlere teslim oldu. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, araç trafiği ise Bahçelievler’e kadar uzadı.