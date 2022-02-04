Ankara’nın Keçiören ilçesinde okul kantininden aldığı şırınga şeklindeki çikolata kapağının nefes borusuna kaçması sonucu hayatına kaybeden ilkokul öğrencisi Mert Yağız Köksal’ın ölümüne ilişkin görülen davaya bugün de devam edildi.

Ankara 17. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Köksal ailesinin avukatlarının yanı sıra Keçiören Tarım ve Orman Müdürlüğünde gıda kontrolörü olarak görev yapan sanık Fatma Şahin, Koray Hozantaş ve sanık avukatları salonda hazır bulundu.

Olay sonrası ilk olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Okul müdürü Abdulkadir Pehlivan, müdür yardımcısı Ebubekir Çelik, öğretmenler Ali Osman Doğan, Apaydın Albayrak ile gıda kontrolörleri Fatma Şahin ile Koray Hozantaş hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ ve ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından 13 yıla kadar hapis cezası istemişti.

Davanın bugün görülen duruşmasında mahkeme, sanıkların talepleri dinlemek üzere Şahin ve Hozantaş’a söz verdi. Hozantaş, olayın gerçekleştiği okula hayatında ilk defa gittiğini ve özel hijyen noktasında kontrol görevini yapıp gittiğini söyledi. Şahin ise, Tarım İl Müdürlüğü’nün 81 ile gönderdiği tedbir sorumluluğu yazısının olaydan 2 ay sonra geldiğini söyledi.

Beyanları ve talepleri dinleyen mahkeme, Köksal’ın ölümüne ilişkin ürünün üreticisi olan 2 firma hakkındaki suç duyurusu soruşturmasının sorulmasına ve bu konunun akıbetine göre dosyanın şekilleneceğini ifade ederek duruşmayı 24 Haziran tarihine erteledi.