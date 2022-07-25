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Mersinli şehidin acı haberi Osmaniye’deki eşine verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan’ın acı haberi eşi Neslihan Sevgi Nişan’a verildi.

Asayiş 25.07.2022, 17:48
Mersinli şehidin acı haberi Osmaniye’deki eşine verildi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan’ın acı haberi eşi Neslihan Sevgi Nişan’a verildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak’ın Kuzeyinde yürütülen Pençe Kilit Harekâtında, arama-tarama ve keşif gözetme sırasında bölücü terör örgütü mensuplarınca açılan taciz ateşinde Piyade Uzman Çavuş Remzi Nişan şehit oldu. Uzman Çavuş Nişan’ın şehadet haberi askeri yetkililer tarafından Düziçi Devlet Hastanesi’nde Eczane Teknikeri olarak çalışan eşi Neslihan Sevgi Nişan’a verildi.

Şehidin eşi Neslihan Sevgi Nişan, şehidin baba ocağı olan Mersin’in Erdemli ilçesine gitmek üzere yol çıktı.

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