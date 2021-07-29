Mersin’in 2 ilçesindeki yangınlar sürüyor

Mersin’in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde çıkan orman yangınları sürerken, yangınlara karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Dün sabah saatlerinde Aydıncık ile Gülnar arasında yer alan Pembecik Mahallesi’nde çıkan orman yangını, ikinci gününde de devam ediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına müdahalede güçlük çekilirken, bölgeye çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi. Buradaki yangın yerleşim yerlerini de tehdit edince bazı evler tedbir amaçlı boşaltıldı, ilçeye yakın mahallelerdeki bazı evler ise kısmen yandı. Sahile doğru ilerleyen yangın nedeniyle bölgeyi siyah duman kapladı.

Silifke ilçesi Yeşilovacık Mahallesi’ndeki Boğsak koyunda bu sabah başlayan orman yangını da farklı bölgelerde sürüyor. İlçedeki yangın Işıklı Mahallesi’ndeki ormanlık alana da sıçrarken, yakındaki oteller, moteller, evler ve kamp alanları boşaltıldı. Yerleşim yerlerini tehdit eden yangın nedeniyle Mersin-Antalya arasındaki Akdeniz sahil yolu bir süre çift yönlü olarak trafiğe kapatıldıktan sonra tekrar ulaşıma açıldı. Her iki ilçede devam eden orman yangınlarına karadan ve havadan müdahaleler sürüyor. Söndürme çalışmalarına vatandaşların yanı sıra Mersin Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, jandarma ve polis ekipleri ile çevik kuvvete ait TOMA araçları da destek veriyor.