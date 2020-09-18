Mersin’e şehit ateşi düştü
UZMAN ÇAVUŞ OLARAK GÖREV, KUZEY IRAKTA TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG'YE YÖNELİK SÜRDÜRDÜĞÜ PENÇE KAPLAN HAREKATI'NDA ŞEHİT OLAN UZMAN ÇAVUŞ GÖKHAN KILINÇ’IN (32) MEMLEKETİ MERSİN'İN MUT İLÇESİNDEKİ BABA EVİNE ACI HABER ULAŞTI.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde şehit düşen uzman çavuş Gökhan Kılınç’ın şehadet haberi memleketi Mersin’de ailesine ulaştı.
Uzman Çavuş Gökhan Kılınç (32), Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından sürdürülen Pençe Kaplan Harekatı bölgesinde şehit düştü. Uzman Çavuş Kılınç’ın şehadet haberini, Mersin’in Mut ilçesi Gençali Mahallesi’ndeki babasına Kaymakam Muammer Köken, Belediye Başkanı Volkan Şeker ve askeri heyet haber verdi. Acı haberi alan baba Cemal Kılınç, gözyaşlarına boğuldu, fenalık geçirdi. Baba Kılınç’a hazır bekletilen sağlık görevlileri müdahalede bulundu. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, yakınları da taziye için evine akın etti.
Şehit Uzman Çavuş Gökhan Kılınç’ın biri 4 diğeri 1 yaşında olmak üzere 2 çocuğu olduğu öğrenildi. Şehit Kılınç’ın cenazesinin bugün yapılacak törenle Mut ilçesinde toprağa verileceği aktarıldı.
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