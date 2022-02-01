Mersin’den çalınan koyunlar, Şanlıurfa’da bulundu

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin’den çalınan 32 küçükbaş hayvanı Şanlıurfa’da buldu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesine bağlı Akarsu Mahallesinden 32 küçükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili çalışma başlatan ekipler, bölgedeki tüm güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan çalışma sonucunda olayda kullanılan aracı ve 4 şüpheliyi belirleyen ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. 4 şahıs kıskıvrak yakalanırken, hayvanları çaldıklarını ve Şanlıurfa’da sattıklarını itiraf ettiler.

Hayvanların satıldığı bölgede araştırma yapan ekipler, 32 küçükbaş hayvanı bularak, muhafaza altına aldı.

Gözaltına alınan şahıslar, işlemleri yapılmak üzere jandarmaya götürüldü.