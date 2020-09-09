Mersin’den Antalya’ya salça kovasında uyuşturucu sevkiyatı
ANTALYA’DA KENT GİRİŞİNDE DURDURULAN BİR KAMYONDA SALÇA KOVALARI VE PANTOLON İÇİNE GİZLENMİŞ 6 KİLO 520 GRAM METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ. ŞÜPHELİLERİN EVİNDE YAPILAN ARAMADA İSE 5.5 KİLOGRAM EROİN ELDE EDİLDİ.
Antalya’da kent girişinde durdurulan bir kamyonda salça kovaları ve pantolon içine gizlenmiş 6 kilo 520 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüphelilerin evinde yapılan aramada ise 5.5 kilogram eroin elde edildi.
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Aksu ilçesi Expo Kavşağı’nda takibinde oldukları bir kamyonu durdurdu. Narkotik köpeği Kayra’nın katıldığı aramada kamyonunun şoför bölümünde ve kasadaki salça kovaları içine gizlenmiş 6 kilogram 520 gram metamfetamin ele geçirildi. Polis, kamyonda yakalanan N.G’nin bağlantılı olduğu B.İ, E.S ve M.A’yı Kepez Devlet Hastanesi yakınında yakaladı. B.İ’nin Şelale Mahallesi’ndeki evinde yapılan aramada bir hassas terazi bulunurken, B.İ ve N.G’nin birlikte kullandığı aynı bölgedeki diğer evde de narkotik köpeği Toni’nin yardımıyla arama yapıldı. Toni’nin tepki verdiği yatağın altında poşete sarılı şekilde 5,5 kilogram eroin, hassas terazi, pompalı tüfek, 32 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A, B.İ, E.S. ve N.G, emniyetteki ifadelerinin ardından “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama” suçundan adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birinin kafasının bandajla sarılı olduğu görüldü.
Öte yandan narkotik ekiplerinin Yeşildere Mahallesi’nde yaptıkları operasyonda da 4 şüpheli yakalandı. 4 şüpheli emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki operasyonda yakalanan uyuşturucu madde miktarının yaklaşık 56 bin kişiye ulaşmadan polis tarafından yakalandığı bildirildi.
Operasyon saniye saniye kaydedildi
Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyonun videosunu paylaştı. Mersin’den Antalya’ya uyuşturucu madde taşıdığı belirlenen kamyon narkotik ekiplerince havadan ve yerden uzun süre takip edildi. Uygun bir noktada kamyonu durduran polisin şüpheliyi gözaltına aldığı ve şoför bölümünde yapılan aramada pantolon içine gizlenmiş uyuşturucu maddeyi ele geçirdiği görüldü. Ekiplerin kamyonun kasa bölümünde ise narkotik köpeği Karya eşliğinde yaptıkları aramada salça dolu kova içinde de uyuşturucu madde bulundu. Narkotik köpeği Toni’nin eşliğinde şüphelilerin evinde yapılan aramada yatak altına poşetle gizlenmiş uyuşturucu maddenin saklandığı belirlendi.
|İmsak
|05:04
|Güneş
|06:32
|Öğle
|13:06
|İkindi
|16:41
|Akşam
|19:31
|Yatsı
|20:53
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|0
|0
|2. Ankaragücü
|0
|0
|3. Antalyaspor
|0
|0
|4. Erzurumspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Denizlispor
|0
|0
|7. Karagümrük
|0
|0
|8. Fenerbahçe
|0
|0
|9. Galatasaray
|0
|0
|10. Gaziantep FK
|0
|0
|11. Gençlerbirliği
|0
|0
|12. Göztepe
|0
|0
|13. Hatayspor
|0
|0
|14. Başakşehir
|0
|0
|15. Kasımpaşa
|0
|0
|16. Kayserispor
|0
|0
|17. Konyaspor
|0
|0
|18. Çaykur Rizespor
|0
|0
|19. Sivasspor
|0
|0
|20. Trabzonspor
|0
|0
|21. Malatyaspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Adanaspor
|0
|0
|3. Akhisar Bld.Spor
|0
|0
|4. Altay
|0
|0
|5. Altınordu
|0
|0
|6. Ankara Keçiörengücü
|0
|0
|7. Balıkesirspor
|0
|0
|8. Bandırmaspor
|0
|0
|9. Boluspor
|0
|0
|10. Bursaspor
|0
|0
|11. Eskişehirspor
|0
|0
|12. Giresunspor
|0
|0
|13. Menemen Belediyespor
|0
|0
|14. Osmanlıspor
|0
|0
|15. Samsunspor
|0
|0
|16. Tuzlaspor
|0
|0
|17. Ümraniye
|0
|0
|18. İstanbulspor
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|0
|0
|2. Aston Villa
|0
|0
|3. Brighton
|0
|0
|4. Burnley
|0
|0
|5. Chelsea
|0
|0
|6. Crystal Palace
|0
|0
|7. Everton
|0
|0
|8. Fulham
|0
|0
|9. Leeds United
|0
|0
|10. Leicester City
|0
|0
|11. Liverpool
|0
|0
|12. Man City
|0
|0
|13. M. United
|0
|0
|14. Newcastle
|0
|0
|15. Sheffield United
|0
|0
|16. Southampton
|0
|0
|17. Tottenham
|0
|0
|18. West Bromwich
|0
|0
|19. West Ham
|0
|0
|20. Wolverhampton
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|0
|0
|2. Atletico Madrid
|0
|0
|3. Barcelona
|0
|0
|4. Celta de Vigo
|0
|0
|5. Cádiz
|0
|0
|6. Deportivo Alaves
|0
|0
|7. Eibar
|0
|0
|8. Elche
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Granada
|0
|0
|11. Huesca
|0
|0
|12. Levante
|0
|0
|13. Osasuna
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0