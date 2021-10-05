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Mersin’deki yangın kontrol altına alındı

Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki hurdacılar sitesinde bir hırdavatçı dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Asayiş 05.10.2021, 19:49
Mersin’deki yangın kontrol altına alındı

Mersin’in merkez Toroslar ilçesindeki hurdacılar sitesinde bir hırdavatçı dükkanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin saatler süren çalışması sonucu kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi’nde bulunan Yalınayak Hurdacılar Sitesi’ndeki Koçyiğitler adlı hırdavat dükkanında akşam saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek iş yerinin tamamında etkili oldu. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın nedeniyle bölgeyi yoğun bir duman kapladı. Bölgeye yayılan siyah duman dolayısıyla itfaiye ekipleri söndürme çalışmalarında zaman zaman zor anlar yaşadı. İş yerinin duvarı kırılarak yangına müdahale eden ekipler, çevredeki iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf etti.

Yangın, iş yerindeki plastik atık maddeler nedeniyle saatler süren çalışmalar sonucu kontrol altına alınırken, soğutma çalışmalarının devam ettiği bildirildi. Yangın dolayısıyla iş yerinde büyük çapta maddi zarar meydana geldiği ifade edildi.

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