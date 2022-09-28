Mersin’deki terör operasyonunda 20 kişi gözaltına alındı

Mersin’de, terör örgütünün propagandasını yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı bulunun, aralarında Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş ile belediye personelinin de bulunduğu 30 kişiden 20’si gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK/KCK terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, örgütün propagandasını yaptıkları ve örgütsel bazı faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla, 18’i Büyükşehir Belediye personeli olmak üzere 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyon için bu sabah düğmeye basan ekipler, özel harekat ve dron desteğiyle belirlenen 30 adrese eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Daire Başkanı Bedrettin Gündeş’in de aralarında bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda birçok suç unsuru ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıslar işlemleri yapılmak üzere emniyete götürülürken, adreslerinde bulunamayan 10 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

(KRY-