Mersin’deki terör operasyonunda 2 tutuklama

Mersin’de polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin’in merkez Akdeniz ilçesi Çay Mahallesi’nde Suriye’de terör örgütü YPG’nin silahlı faaliyetlerine katıldığı öğrenilen N.H. ve O.A’ya yönelik operasyon düzenlendi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheliler bugün çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.