Mersin’deki terör operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Mersin’de terör örgütü PKK/KCK soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan 13 şüpheliden 1’i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Ekim’de terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ’Terör örgütü propagandası yapmak’ suçlamasıyla tutuklanan A.Ş.’nin, Büyükşehir Belediyesinde çalıştığı öğrenildi.

25 Ekim’de düzenlenen operasyonda, haklarında yakalama kararı bulunan 15 şüpheliden 13’ü gözaltına alınmıştı. Olayla ilgili 2 kişinin ise halen arandığı bildirildi.