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Mersin’deki tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında ölü sayısı 2’ye yükseldi
MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİNDE İŞÇİ MİDİBÜSÜ KAZASINDA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 2'YE YÜKSELDİ.
Asayiş 12.10.2020, 00:52
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Mersin’in Erdemli ilçesinde tarım işçisi taşıyan midibüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 2’ye yükseldi.
Alınan bilgiye göre Erdemli-Ayrancı karayolu Kösereli Mahallesi, Devrent Mevkisinde Ceyhan K. yönetimindeki 81 EG 437 plakalı midibüs devrildi. Kazada 1 işçi olay yerinde, 1 işçi ise kaldırıldığı Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Kazada 5’i ağır 33 yaralı işçi ihbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla Erdemli ve Mersin merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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