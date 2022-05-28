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Mersin’deki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı

Mersin’de bir cinayet davası sonrası mahalle arasında silahlı kavgaya karışan 7 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Asayiş 28.05.2022, 09:58
Mersin’deki silahlı kavganın şüphelileri tutuklandı

Mersin’de bir cinayet davası sonrası mahalle arasında silahlı kavgaya karışan 7 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 1 yıl önce merkez Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi’nde meydana gelen cinayet olayının duruşması, 24 Mayıs tarihinde 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Dava sonrası adliyeden çıkan taraflar, Mahmudiye Mahallesi’nde sokak arasında karşılaştı. Aralarında geçmişe dayalı husumet olduğu öğrenilen şahıslar, mahalle arasında silahlı kavgaya tutuştu. Her iki tarafın da silah kullandığı olayda Mehmet Cafer K., kolundan yaralandı. Yaralı şahıs ambulansla hastaneye kaldırılırken, araçla kaçmaya çalışan şüphelilerden ilk etapta 3’ü, 3 tabanca ile birlikte polis ekiplerince yakalandı. Devam eden çalışmada 4 şüpheli daha 3 tabanca ile birlikte gözaltına alınırken, olay yerinde 19 boş kovan ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.E, M.C.K, R.K, S.Y, Ş.Y, İ.B ve A.G.B isimli şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, olayla ilgili A.Y ve Ö.Y adlı şüphelilerin ise arandığı bildirildi.

Çatışma anı cep telefonu ve güvenlik kameralarınca görüntülendi

Öte yandan, silahlı kavga anı bölgedeki güvenlik kamerası ile bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, birbirlerine ateş açan şahısların daha sonra bir araca binerek uzaklaştığı, diğer şahısların ise arkasından koştuğu anlar yer aldı.

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