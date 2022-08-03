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Mersin’deki orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin’de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Asayiş 03.08.2022, 16:55
Mersin’deki orman yangınına müdahale ediliyor

Mersin’de ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Mersin’in Toroslar ve Tarsus ilçeleri arasında bulunan Topaşır mevkisindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiği yönündeki ihbar üzerine orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Sarp kayalık bölgedeki yangına havadan ve karadan müdahaleye başlandı. Bölgeye Tarsus, Erdemli, Silifke ilçelerinden de takviye ekipler yönlendirildi.

Zorlu arazi koşullarına sahip bölgede, 24 Temmuz’da da yangın çıkmış, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınmıştı.

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