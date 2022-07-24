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Mersin’deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Asayiş 24.07.2022, 17:36
Mersin’deki orman yangını kontrol altına alındı

Mersin’in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Gülnar’a bağlı Büyükeceli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 helikopter, 15 arazöz ve çok sayıda personel sevk edildi. Hem karadan hem de havadan yangına müdahale eden ekipler, yangını kontrol altına almayı başardı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

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