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Mersin’deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, eşini bıçaklayarak öldüren katil zanlısı koca kaçarken polis tarafından yakalandı.

Asayiş 08.05.2021, 12:15
Mersin’deki kadın cinayetinin zanlısı yakalandı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, eşini bıçaklayarak öldüren katil zanlısı koca kaçarken polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez Mahallesi Müftüler Sokak’taki bir apartmanda eşi Semra Ç. ile tartışan kocası Ahmet Ç. bir süre sonra cinnet getirip eşini bıçaklayarak öldürdü. Ahmet Ç. daha sonrada olay yerinden kaçtı. Erdemli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekiplerinin takibi sonrası katil zanlısı Ahmet Ç. Silifke ilçesinde kaçarken yakaladı. Zanlı ifadesinde suçunu itiraf ederek, aile içi geçimsizlik sonucu cinayeti işlediğini belirtti.

Ahmet Ç. ifadesinin alınmasının ardından Erdemli Devlet Hastanesinden sağlık raporu alınarak tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.
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