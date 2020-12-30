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Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu; 7 gözaltı
Mersin’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş 30.12.2020, 13:14
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Mersin’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, Erdemli ve Toroslar ilçelerinde yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç temin edip vatandaşları mağdur ettikleri ileri sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Her iki ilçede eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda, 7 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda, 7 cep telefonu, 9 sim kartı, 3 banka hesap kartı, bir adet banka dekontu, 2 tablet, 2 dizüstü bilgisayar ve 2 adet iddaa kuponu ele geçirildi.Haklarında 104 bin 750 TL idari yaptırım cezası uygulanan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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