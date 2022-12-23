Mersin’de yakalanan 5 tır kaçak içki imhaya gönderildi

Mersin’de ele geçirilen, 5 tır dolusu kaçak içki, imha edilmek üzere Adana Ceyhan’da bulunan entegre atık dönüşüm tesislerine gönderildi.

Alınan bilgilere göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde yaklaşık 3 ay önce yapılan operasyonda 5 tır dolusu 115 ton ağırlığında 86 bin 245 adet sahte bandrollü kaçak içki, 5 milyon 92 bin adet sigara filtresi, 67 bin 291 paket boş makaron ve 912 kilogram kaçak tütünü ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, imha edilmek üzere Adana Ceyhan’da bulunan entegre atık dönüşüm tesislerine gönderildi.