Mersin’de uyuşturucu satıcısı 2 şüpheli tutuklandı

Mersin’in Tarsus ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şahıstan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Amirliği ekipleri, ilçede yaptıkları çalışmalarda 3 şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adrese operasyon yapan ekipler, A.O.C., C.C. ve C.E.’yi gözaltına alırken, aramalarda bin 146 sentetik hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 4 bin 600 lira para ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan C.C. ile C.E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, A.O.C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.