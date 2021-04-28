Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Mersin’de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan, imal eden ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda yapılan 5 ayrı operasyonda, Tarsus ilçesi Yenice ve Çavdarlı mahallelerinde 3, Silifke ilçesi Ulugöz ve Yeşilovacık mahallelerinde 2, Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesinde ise 2 olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinden yapılan aramalarda 20 gram toz esrar, 20 gram kubar esrar, 139 kök kenevir bitkisi, 1 adet uyuşturucu madde içiminde kullanılan ’bong’ adında düzenek ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.