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Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Mersin’de uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan ve uyuşturucu elde etmek amacıyla yasa dışı ekim yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 18.06.2021, 08:56
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 7 gözaltı

Mersin’de uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan ve uyuşturucu elde etmek amacıyla yasa dışı ekim yapan şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, kentin birçok bölgesinde uyuşturucuya yönelik operasyon gerçekleştirildi. Bu kapsamda, Tarsus ilçesi Karsavran ve Kösebalcı Mahallesi’nde 4, Erdemli ilçesi Tömük Mahallesi’nde 1, Silifke ilçesi Atakent Mahallesi’nde 1, Yenişehir ilçesi Değirmençay Mahallesi’nde 1 şüpheli şahıs olmak üzere toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet adreslerinde yapılan aramalarda, 183 kök kenevir bitkisi, 50 gram metamfetamin, 300 gram kubar esrar, 59 gram bonzai, 42 gram esrar ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 7 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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