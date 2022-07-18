banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Haşhaş hasadı başladı
Haşhaş hasadı başladı
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Araç sahiplerinin gözü aydın! 'Benzine indirim bekleniyor'
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 5,7 arttı
Tatil bitti, çile başladı
Tatil bitti, çile başladı

Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Mersin’in Silifke ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 18.07.2022, 12:06
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

Mersin’in Silifke ilçesinde uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler ilçeye bağlı Atakent Mahallesinde 5 şahsın uyuşturucu satıcılığı yaptığını tespit etti. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler, 5 kişiyi göz altına alırken, adreslerde yaptığı aramalarda 280 gram esrar, 42 gram metamfetamin, 8 gram uç maddesi ile 40 sentetik hap ele geçirdi.

Gözaltına alanın şahıslar, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Yorumlar (0)
27°
parçalı az bulutlu