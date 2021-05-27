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Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin’de 3 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Asayiş 27.05.2021, 09:33
Mersin’de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Mersin’de 3 ayrı adrese düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, yasadışı kenevir ekimine yönelik yapılan araştırma sonunda Erdemli ilçesine bağlı Tömük, Tarsus’a bağlı Pirömerli, Silifke’ye bağlı Sömek mahallerinde bulunan adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 54 kök kenevir bitkisi, 1 gram kubar esrar ile 2 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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