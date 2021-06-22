banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Emeklilerin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
Ahmet Nur Çebi'den flaş istifa!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
O Youtuber hakkında yakalama kararı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!
Şeyma Subaşı hamile olduğunu açıkladı!

Mersin’de uyuşturucu operasyonlarında 11 gözaltı

Mersin’de jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı 4 ayrı operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Asayiş 22.06.2021, 14:29
Mersin’de uyuşturucu operasyonlarında 11 gözaltı

Mersin’de jandarma ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı 4 ayrı operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekiplerin uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan ile uyuşturucu madde elde etmek amacıyla yasadışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda Silifke Arkum Mahallesi’nde 3, Anamur Bozdağan Mahallesi’nde 6, Toroslar Dalakderesi Mahallesi’nde 1, Mezitli Bozön Mahallesi’nde 1 şahıs belirlendi. Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon yapan ekipler 11 kişiyi gözaltına alırken, yaptıkları aramalarda 26 kök kenevir bitkisi, 80 kök uyuşturucu hap, 35 gram kubar esrar, 3 gram bonzai, 2 hassas terazi, 1 tabanca ile çok sayıda uyuşturucu madde içmeye yarayan aparatlar ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 kişi, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
banner486
Yorumlar (0)
26°
açık
banner493