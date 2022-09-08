Mersin’de tütün fabrikasına sahte bandrol operasyonu

Mersin’de bir tütün fabrikasına gerçekleştirilen operasyonda, çok miktarda mükerrer olduğu değerlendirilen sigara bandrolü ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkezdeki bir tütün fabrikasına operasyon düzenledi. Fabrikada yapılan aramada, 2 bin 730 kilogram mükerrer TAPDK bandrollü sigara tütünü ile bin 340 adet mükerrer olduğu değerlendirilen TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alınırken, 1 şahsın arandığı bildirildi.