Mersin’de trafik kazası: 4 yaralı
MERSİN'İN ERDEMLİ İLÇESİ'NDE KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇEREK TİCARİ OTOMOBİLE ÇARPTI. KAZADA TİCARİ OTOMOBİL İÇİNDE SIKIŞAN SÜRÜCÜSÜ KURTARMA EKİBİNİN MÜDAHALESİ İLE BULUNDUĞU YERDEN ÇIKARILIRKEN, KAZADA TOPLAM 4 KİŞİ YARALANDI.
Mersin’in Erdemli ilçesinde kontrolden çıkan araç karşı şeride geçerek ticari otomobile çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Kargıpınarı Mahallesi’nde Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametinden Mersin istikametine seyir halinde bulunan Hüda Hasan S. (40) yönetimindeki 33 MA 8779 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından da karşı şeride geçerek Mehmet Salih G. (38) yönetimindeki 33 T 1522 plakalı ticari otomobile çarparak devrildi. Çarpmanın etkisiyle ticari otomobil yoldan çıkarak yan yattı.
Hüda Hasan S. yönetimindeki 33 MA 8779 plakalı araç sürücüsü ile araçta bulunan iki kişi ve ticari otomobilin sürücüsü olmak üzere kazada toplam 4 kişi yaralandı. Ticari otomobilin sürücüsü Mehmet Salih G. ise otomobil içinde sıkıştı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Erdemli Grup Amirliğine bağlı kurtarma ekibinin müdehalisiyle araçtan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Erdemli Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
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