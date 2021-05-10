Mersin’de trafik kazası: 1 ölü

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Belçınar Mahallesinde meydana gelen kazada, Ahmet Teke idaresindeki plakası açıklanmayan kamyon, Çamlıyayla istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampolden yuvarlandı. Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri yaralı sürücü Ahmet Teke’yi Çamlıyayla Devlet Hastanesine kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen sürücü kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.