Mersin’de terör operasyonu: 10 gözaltı

Mersin’de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, PKK/KCK/YPG üyesi olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Toroslar, Tarsus, Akdeniz, Mezitli, Yenişehir ve Silifke ilçelerinde, PKK/KCK/YPG terör örgütü üyesi olup, örgüt adına milis/işbirlikçi faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarda 10 şüpheli şahıs, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirilerek incelenmek üzere el konuldu.