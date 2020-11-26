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Mersin’de tekneleri su alan 19 düzensiz göçmen yakalandı

Mersin’in Anamur ilçesi açıklarında fiber teknede 19 göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmenlerin bindikleri teknenin yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklendiği ve su aldığı görüldü.

Asayiş 26.11.2020, 00:16
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Mersin’de tekneleri su alan 19 düzensiz göçmen yakalandı
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Mersin’in Anamur ilçesi açıklarında fiber teknede 19 göçmen ile 2 göçmen kaçakçısı yakalandı. Göçmenlerin bindikleri teknenin yakıtının bitmesi nedeniyle sürüklendiği ve su aldığı görüldü.

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin’in Anamur ilçesi Yakacık açıklarında içerisinde düzensiz göçmenler bulunan fiber teknenin yakıtının bitmesi dolasıyla sürüklendiği ve su aldığı ihbarı geldi. Bunun üzerine harekete geçen Sahil Güvenlik ekipleri, düzensiz göçmenleri kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde ekipler, 19 düzensiz göçmen ile ülkeyi yasadışı yollarla terk etmeye çalışan 2 kişiyi sağ salim kurtardı.

Denizden çıkarılan düzensiz göçmenler yapılan işlemlerinin ardından Göç İdaresi yetkililerine teslim edilirken, göçmen kaçakçılarıyla ilgili de adli işlem yapıldı.
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