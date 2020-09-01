Mersin’de tefeci operasyonu: 29 gözaltı
MERSİN'DE TEFECİLİK YAPARAK MİLYONLARCA LİRA HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADIKLARI BELİRLENEN KİŞİLERE YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, 29 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.
Mersin’de tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli gözaltına alındı.
Edilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarsus ilçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla tefecilik yaptığı değerlendirilen şahısların tespitine yönelik çalışma başlattı. 6 aylık çalışmanın ardından tefecilik yaptıkları iddiasıyla aralarında mobilyacı, kuyumcu, emlakçı, yerel gazete, telefon bayi, dernek gibi meslek gruplarından kişilerin de olduğu 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, 29 kişi gözaltına alındı. Şahısların Mersin, Tarsus ve Adana illerinde bulunan 18 adreste arama yapan ekipler, farklı şahıslara ait kredi kartları, alacak verecek notlarının bulunduğu ajandalar, 3 ruhsatsız av tüfeği, dijital materyaller ve fason olarak kurulan şirketlerden çekim yapıldığını gösterir slipler ele geçirdi.
2 kişinin arama çalışması sürerken, 29 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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