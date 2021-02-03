Mersin’de tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Mersin’in Tarsus ilçesinde yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucunda Tarsus ilçesinde 1 şahsın, tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen eşyaları satmak için müşteri aradığını tespit etti. Şüpheli şahsı yakalamak ve elindeki eserleri ele geçirmek için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese operasyon yaptı. Evde arama yapan ekipler, 1 adet metal arama detektörü, 2 adet bakır çanak, 2 adet toprak çanak, 2 adet metal ok ucu, 4 adet metal yüzük, 7 adet hayvan figürü bulanan metal obje, 9 adet taş obje, 113 adet sikke ele geçirdi.

Ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Mersin Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, gözaltına alınan şahıs ise sevk edildiği mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.