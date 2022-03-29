Mersin’de sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 8 gözaltı

Mersin’de sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Erdemli, Mezitli, Akdeniz ve Yenişehir ilçelerinde vatandaşları özendirerek bahis ve yatırım danışmanlığı ile sosyal medya hesapları üzerinden elektronik eşya satışı adı altında dolandırıcılık yaptıkları belirlenen 8 şüphelinin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerin hesap hareketlerinde yapılan incelemede dolandırıcılık yoluyla haksız kazanç elde edildiği tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el konuldu.