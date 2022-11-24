Mersin’de sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Mersin’in Gülnar ilçesinde meydana gelen sele kapılan bir kadın yaşamını yitirdi. Kadının cansız bedeni ekipler tarafından sele kapıldığı yerden 3 kilometre uzakta bulundu.

Meteorolojinin uyardığı yağışlı hava bugün Mersin genelinde etkili oldu. Yağışın yoğun olduğu bölgelerden Gülnar ilçesine bağlı Büyükeceli Mahallesi Karadere mevkiinde sel oluştu. Sel suları ağaç kesimi için bölgede bulunan 4 kişilik ekibin kaldığı çadıra geldi. Bu sırada 3 kişi kaçarken, 49 yaşındaki Gülcan Eroğlu, sel sularına kapıldı. Çadırın yanı sıra ekibe ait araçta sele kapılarak hurdaya döndü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Bölgede yapılan çalışmada ekipleri selde kaybolan kadının cansız bedeninin 3 kilometre uzaklıkta dere yatağında buldu. Eroğlu’nun cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.