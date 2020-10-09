Mersin’de sanayi sitesinde yangın (1)

Mersin’de sanayi sitesindeki bir iş yerinde yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Akdeniz ilçesindeki Tırmıl Sanayi Sitesi’nde bulunan bir iş yerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek alevlenen yangına Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yangını kontrol altına almaya çalıştıkları bildirildi.