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Mersin’de sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi
Mersin’de sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti.
Asayiş 23.12.2021, 11:28
Mersin’de sahte içkiden 1 kişi daha hayatını kaybetti.
Mut ilçesinde sahte içkiden zehirlendiği şüphesiyle tedavi gören Abdurrahman Öksüz (52) kurtarılamadı. Böylelikle ilçede sahte içkiden ölenlerin sayısı 4’e yükseldi.
Mersin’de bugüne kadar Ali Eser, Necati Yılmaz, Mejnun Ateş sahte içkiden hayatını kaybetmişti.
M.S’nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.