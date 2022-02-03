Mersin’de sahilde erkek cesedi bulundu

Mersin’in Erdemli ilçesinde deniz kenarında tel örgüye yaslanmış şekilde erkek cesedi bulundu.

Olay, ilçeye bağlı Akdeniz Mahallesi Erdemoğlubulvarı’nda yer alan bir kurumun arkasında deniz kenarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Sahil kenarında sırtı tel örgüye yaslanmış hareketsiz duran bir şahsı fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri şerit çekerek ön inceleme yapmasının ardından şahsın cesedi cenaze aracı ile hastane morguna götürüldü. Hayatını kaybeden şahsın 25 yaşında Zeki K. olduğu belirlenirken, kesin ölüm nedeninin otopsi sonucu belirleneceği bildirildi.

Öte yandan şahsın vücudunda herhangi kesici ve delici bir iz bulunmadığı öğrenildi.